ايطاليا:برنامج لمساعدة المزارعين لمواجهة موجات الحرارة

انسامد - 6 اغسطس - اب - اعلنت مؤسسة برونو كيسلر للابحاث في ترينتو انها دعيت للمشاركة في البرنامج الدولي الذي تنظمه ميكروسوفت و الذي يقوم علي مساعدة المزارعين علي مواجهة التحديات المناخية وتطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمنع الضرر الناجم عن موجات الحرارة في القطاع الزراعي. من خلال هذا الهدف ، تم استدعاء مؤسسة ، وهي مؤسسة بحثية في ، للدخول في برنامج الدولي الذي يدعم المنظمات والأفراد لمواجهة التحديات البيئية العالمية. يقول مدير مشروع المؤسسة ، سيزار فورلانيلو "نحن نعمل على تطوير أداة جديدة تعتمد على الشبكات العصبية وتعميق مفهوم العلاقة بين الزمان والمكان للحصول على نماذج تنبؤية لكيفية تأثير موجات الحرارة على نمو النبات وجودة المحاصيل وإنتاجيتها لتزويد المزارعين باستراتيجيات وقائية جديدة" ، .



استعرض ايضا نموذج أوروبي يعمل علي اختلاق موجات حارة مطورة في مشروع يستخدم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي من اجل التوصل لحل يجمع بين التنبؤات والبيانات الخاصة بالمحاصيل - أي معلومات حول العلاقة بين العوامل المناخية والظواهر النموذجية للحياة النباتية مثل الازهارأو نضج الفاكهة و علاقتها بالبيانات الجغرافية البيئية العامة. من خلال برنامج ال فور ايرث ، الذي تم إطلاقه في عام 2017 ، تدعم ميكروسوفت تلك الشركة العملاقة التي اسسها بيل جيتس حاليًا "أكثر من 300 مؤسسة في أكثر من 60 دولة حول العالم و التي تقترح التبرع بما يصل إلى مليوني دولار من الاجهزة والخدمات والتدريب