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إرتفاع عدد الوظائف الثابتة إلى 207.000 في الربع الأول
انخفاض عدد الأشخاص بعقود مؤقتة بمقدار 69،000 شخص
    أنسامد - 19 يونيو /حزيران - ارتفع عدد الأشخاص العاملين في إيطاليا بعقود ثابتة ومفتوحة بواقع 207،000 في الربع الأول من عام 2019 فيما يتعلق بالأشهر الثلاثة السابقة، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة يوم الأربعاء.

    من ناحية أخرى، انخفض عدد الأشخاص بعقود مؤقتة بمقدار 69،000 شخص، وفقا للبيانات التي أعدتها عدة هيئات عامة، بما في ذلك وزارة العمل ووكالة الإحصاء ISTAT ووكالة التقاعد والضمان الاجتماعي INPS.

    ارتفع عدد الأشخاص الذين يشغلون وظائف ثابتة بمقدار 401،000 ، في حين انخفضت الوظائف المؤقتة بمقدار 24،000 لكسب صاف بلغ حوالي 376،000 وظيفة فيما يتعلق بالربع الأول من عام 2018
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