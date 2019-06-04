بارما:عروض الروبوت و الميكاترونك

انسامد - 4 يونيو - حزيران - شاركت أكثر من 850 شركة ، بما في ذلك
عمالقة الصناعة 4.0 والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة
المبتكرة ، الإيطالية والدولية بالدورة التاسعة للمعرض الدولي
للتقنيات الرقمية في بلد التصنيع الثاني د 'أوروبا و الذي عقد في
الفترة من 28 الي 30 مايو الماضي .
و تزداد اهمية هذا المعرض بزيادة عدد المشاركين هذا العام بنسبة 5
٪ ، كما أوضح منظمو معرض ميسي فرانكفورت إيطاليا ، وهي شركة تابعة
لمجموعة المعرض التجاري الألماني.
و تشرح احدي اللوحات انه من بين جميع القطاعات المرتبطة بقطاع
الصناعة 4.0 يبدو أن الروبوتات هي التي شهدت على مر السنين نمواً
مطرداً و قد حلت محل الآلات في العديد من المصانع سواءالأكبر حجما
و حتي وصلت إلى ورش الحرفيين الصغيرة".
لهذا السبب كان أحد مظاهر الجذب الرئيسية لهذه الدورة هو الجناح
التوضيحي 4.1 ، المخصص للروبوتات والميكاترونيك ، و أيضًا للتصميم
المرتبط بمرحلة التصنيع التي تمر بها الروبوتات و التي تجعلها
الاكبر اهمية علي الاطلاق .
سيقدم العارضون الاساسيون في هذا القطاع عروضًا تجريبية وحلول
ميكاترونيك مفصلية لكل المشكلات التقنية من خلال دمج مكونات تقنية
المعلومات (تكنولوجيا المعلومات) و OT التشغيل).
من بين المبادرات المختلفة ، مشروع بالتعاون مع مؤسسة كاريبلو و
ديستريكت ، وهو مسار مخصص لأربعة مجالات أساسية في القطاع الصناعي
، مع ادخال التطبيقات الالية المتقدمة ، والروبوتات والميكاترونيك
، الرقمية والأكاديمية.