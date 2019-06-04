بارما:عروض الروبوت و الميكاترونك

انسامد - 4 يونيو - حزيران - شاركت أكثر من 850 شركة ، بما في ذلك عمالقة الصناعة 4.0 والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة ، الإيطالية والدولية بالدورة التاسعة للمعرض الدولي للتقنيات الرقمية في بلد التصنيع الثاني د 'أوروبا و الذي عقد في الفترة من 28 الي 30 مايو الماضي .



و تزداد اهمية هذا المعرض بزيادة عدد المشاركين هذا العام بنسبة 5 ٪ ، كما أوضح منظمو معرض ميسي فرانكفورت إيطاليا ، وهي شركة تابعة لمجموعة المعرض التجاري الألماني.



و تشرح احدي اللوحات انه من بين جميع القطاعات المرتبطة بقطاع الصناعة 4.0 يبدو أن الروبوتات هي التي شهدت على مر السنين نمواً مطرداً و قد حلت محل الآلات في العديد من المصانع سواءالأكبر حجما و حتي وصلت إلى ورش الحرفيين الصغيرة".



لهذا السبب كان أحد مظاهر الجذب الرئيسية لهذه الدورة هو الجناح التوضيحي 4.1 ، المخصص للروبوتات والميكاترونيك ، و أيضًا للتصميم المرتبط بمرحلة التصنيع التي تمر بها الروبوتات و التي تجعلها الاكبر اهمية علي الاطلاق .



سيقدم العارضون الاساسيون في هذا القطاع عروضًا تجريبية وحلول ميكاترونيك مفصلية لكل المشكلات التقنية من خلال دمج مكونات تقنية المعلومات (تكنولوجيا المعلومات) و OT التشغيل). من بين المبادرات المختلفة ، مشروع بالتعاون مع مؤسسة كاريبلو و ديستريكت ، وهو مسار مخصص لأربعة مجالات أساسية في القطاع الصناعي ، مع ادخال التطبيقات الالية المتقدمة ، والروبوتات والميكاترونيك ، الرقمية والأكاديمية.



