تراجع مبيعات السيارات في أوروبا في ابريل

أنسامد - 20 مايو /ايار - لا تزال سوق السيارات في أوروبا تسجل مؤشرات سلبية، ففي شهر أبريل تراجعت مبيعات السيارات في دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سويسرا والنرويج وأيسلندا بنسبة 0.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتسجل 1.344 مليون سيارة.



ووفقا لبيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، تراجعت مبيعات السيارات في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 2.4% لتسجل 4.820 ملايين سيارة.



وبذلك، تسجل مبيعات السيارات في أوروبا انخفاضا للشهر الثامن على التوالي. ومن بين الأسواق الأوروبية الكبرى، حققت إسبانيا أفضل النتائج، حيث سجلت مبيعات السيارات في ابريل زيادة بنسبة 2.6%.



وفي إيطاليا، ارتفعت مبيعات السيارات 1.5% في شهر ابريل، بينما شهدت سوق السيارات الفرنسية استقرارا في مبيعات السيارات، حيث حققت نموا بنسبة 0.4% في أبريل، الا أنها انخفضت بنسبة 0.4% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.



وتراجعت سوق السيارات الألمانية 1.1% في ابريل و 0.2% في الفترة من يناير إلى أبريل. أما بالنسبة للمملكة المتحدة، فقد سجلت خسائر بنسبة 4.1% في أبريل و 2.7% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.



وعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية لسوق السيارات الايطالية في ابريل، الا انها تراجعت منذ بداية العام بنسبة 4.6%.



