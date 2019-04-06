كوني يتوقع نموا قويا في النصف الثاني من العام

أنسامد - 6 أبريل / نيسان - قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي يوم أمس الجمعة إن الحكومة تتوقع أن يظهر الاقتصاد نموا "قويا" في النصف الثاني من العام بعد التسطيح أو التراجع في النصف الأول، مضيفا "في النصف الثاني نتوقع نموا أكثر قوة." وأشار أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول لم تنته بعد ولكن معظم المحللين يتوقعون أن ينخفض قليلا، وأنه "عندما تنتهي الحرب التعريفية ، فإن الصورة الاقتصادية الدولية ستتغير ، فقد تكون نقطة تحول ، من لحظة إلى أخرى".



وقال رئيس الوزراء أيضا إنه لم يكن مهتما بالنمو "لمجرد 3٪ من الإيطاليين ، وأنه" إذا قالوا إنني ضد العمل ، فأنا أغضب "، وأن محادثات الحكومة حول تعويض المدخرين المصرفيين المذكورين كانت" هادئة لأن أفكارنا واضح".



