صالون ريسبارميو و الامن الالكتروني

انسامد - 18 مارس - اذار - يقام في الثالث من ابريل القادم في قاعة
صالون ديل ريسبارميو مؤتمرا حول الامن المعلوماتي الالكتروني الذي
اصبح يشكل تحديا استراتيجيا بالنسبة لشركات ادارة الاصول المالية .
سيتم خلال المؤتمرالذي يقام تحت عنوان " الامن الالكتروني:
التحديات و الفرص المتاحة للخبير الاستشاري" دراسة كيف يتمكن
المستشارون و المودعون من تأمين المعلومات .
سيتحدث في المؤتمر باولو جيوكا نائب المدير العام السابق لادارة
الاعلام الامني برئاسة مجلس الوزراء الايطالي و ميليسا هاثواي
المستشارة الرئيسية للامن الالكتروني بجامعة هارفارد كينيدي و التي
عملت في هذا المجال مع كل من جورج دابليو بوش و باراك اوباما .
ستتناول كلمتها المضمون الدولي للفكرة كما ستقوم بتحليل التجاهات
الحالية للامن الالكتروني .
كما تم دعوة البروفيسور اليساندرو ارماندو بجامعة جنوة للحديث عن
التهديدات الالكترونية الجديدة و كيفية تجنبها .