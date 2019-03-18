صالون ريسبارميو و الامن الالكتروني

انسامد - 18 مارس - اذار - يقام في الثالث من ابريل القادم في قاعة صالون ديل ريسبارميو مؤتمرا حول الامن المعلوماتي الالكتروني الذي اصبح يشكل تحديا استراتيجيا بالنسبة لشركات ادارة الاصول المالية .



سيتم خلال المؤتمرالذي يقام تحت عنوان " الامن الالكتروني: التحديات و الفرص المتاحة للخبير الاستشاري" دراسة كيف يتمكن المستشارون و المودعون من تأمين المعلومات .



سيتحدث في المؤتمر باولو جيوكا نائب المدير العام السابق لادارة الاعلام الامني برئاسة مجلس الوزراء الايطالي و ميليسا هاثواي المستشارة الرئيسية للامن الالكتروني بجامعة هارفارد كينيدي و التي عملت في هذا المجال مع كل من جورج دابليو بوش و باراك اوباما .



ستتناول كلمتها المضمون الدولي للفكرة كما ستقوم بتحليل التجاهات الحالية للامن الالكتروني .



كما تم دعوة البروفيسور اليساندرو ارماندو بجامعة جنوة للحديث عن التهديدات الالكترونية الجديدة و كيفية تجنبها .



