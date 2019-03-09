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ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.7 ٪ في يناير - ISTAT
    أنسامد - 9 مارس /آذار - أشارت وكالة الإحصاء الوطنية ISTAT الى إرتفاع الإنتاج الصناعي الإيطالي بنسبة 1.7٪ في يناير مقارنة بشهر ديسمبر / كانون الأول ، منهيا بذلك سلسلة من التراجعات المسجلة لأربعة أشهر على التوالي.

    إلا أن وكالة الإحصاء الوطنية أضافت أن الإنتاج انخفض بنسبة 0.8٪ في نفس الشهر من العام الماضي ، وفقا للبيانات المعدلة حسب الإحصاء.

    وقالت إن الارتفاع كان مدفوعا بقطاع الطاقة ، حيث ارتفع الإنتاج بنسبة 6.4٪ في ديسمبر و 11.7٪ في يناير 2018 ، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن درجات الحرارة كانت أقل من العام الماضي.

    على الرغم من ارتفاع يناير ، قالت ISTAT أن الفترة من نوفمبر 2018 إلى يناير 2019 كانت أسوأ ثلاثة أشهر للإنتاج الصناعي منذ الفترة المماثلة في 2012-2013 ، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 1.8٪ مقارنة بـ 2.2٪ قبل ست سنوات.

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