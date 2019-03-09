ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.7 ٪ في يناير - ISTAT

أنسامد - 9 مارس /آذار - أشارت وكالة الإحصاء الوطنية ISTAT الى إرتفاع الإنتاج الصناعي الإيطالي بنسبة 1.7٪ في يناير مقارنة بشهر ديسمبر / كانون الأول ، منهيا بذلك سلسلة من التراجعات المسجلة لأربعة أشهر على التوالي.



إلا أن وكالة الإحصاء الوطنية أضافت أن الإنتاج انخفض بنسبة 0.8٪ في نفس الشهر من العام الماضي ، وفقا للبيانات المعدلة حسب الإحصاء.



وقالت إن الارتفاع كان مدفوعا بقطاع الطاقة ، حيث ارتفع الإنتاج بنسبة 6.4٪ في ديسمبر و 11.7٪ في يناير 2018 ، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن درجات الحرارة كانت أقل من العام الماضي.



على الرغم من ارتفاع يناير ، قالت ISTAT أن الفترة من نوفمبر 2018 إلى يناير 2019 كانت أسوأ ثلاثة أشهر للإنتاج الصناعي منذ الفترة المماثلة في 2012-2013 ، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 1.8٪ مقارنة بـ 2.2٪ قبل ست سنوات.



