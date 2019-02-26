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الإحصاء: 53% من الإيطاليين سعداء بالوضع الإقتصادي في 2018
    أنسامد - 26 فبراير / شباط / - ذكرت الوكالة الوطنية للإحصاء أن حوالى 53٪ من الإيطاليين سعداء بالوضع الاقتصادى فى بداية عام 2018.

    وقالت وكالة الإحصاء إنه كان هناك ارتفاعا "ملحوظا" عام 2017 عندما إستقر المؤشر.

    وذكرت أن الإرقام إختلفت وفقا للتقسيم الجغرافي، مشيرة أن حوالي 60٪ في الشمال قالوا إنهم سعداء مقابل 52.6٪ في الوسط و 43.7٪ في الجنوب.

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