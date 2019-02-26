الإحصاء: 53% من الإيطاليين سعداء بالوضع الإقتصادي في 2018

السيسي يلتقي رئيس وزراء إيطاليا بشرم الشيخ
ايران:إستقالة وزير الخارجية تعصف بالأسهم الإيرانية
العاهل السعودي وميركل يبحثان مستجدات المنطقة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إفتتاح مركز أبحاث السلاحف البحرية في بورتيتشي للجمهوررحلة تعليمية عن طريق الوسائط المتعددة ومختبرات العلاج
رجال "185 RRAO"، أحدي القوات الخاصة للجيش الإيطالي خلال أنشطة المراقبة الاستراتيجية
عقب طقس سيىء، شمس ساطعة وسماء زرقاء على جبال دولوميتي
ثلوج في مدينة "سيينا" حيث تستخدم الزلاجات في الميدان
مهرجان مصارعة الهجن في تركيا
الكنيسة الكاثوليكية بالأردن تحيي يوم الحج إلى موقع المعمودية