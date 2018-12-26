32 شركة مصرية تشارك بمعرض (هايم تكستيل) الألماني

أنسامد - 26 ديسمبر/ كانون الأول/ - كشف المجلس المصري التصديري للمفروشات المنزلية عن مشاركة 32 شركة عاملة بالقطاع بفعاليات الدورة الـ47 لمعرض (هايم تكستيل) 2019 في فرانكفورت المزمعة إقامته في الفترة بين 8 و11 يناير 2019.



وقال سعيد أحمد رئيس المجلس -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- إن هناك 26 شركة تعرض منتجاتها في 4 صالات عرض وتشترك في الجناح الجماعي، في حين تشارك 6 شركات بشكل فردي.



وأضاف أن ذلك المعرض يعد من أكبر المعارض التي يحرص المجلس على المشاركة به وكذلك الشركات خاصة في ظل توقيع تعاقدات خلال فترة المعرض تحدد الاتجاه الصاعد او الهابط لصادرات القطاع، ولفت إلى أن السوق الألماني يعد من الأسواق الهامة بالنسبة لشركات القطاع، حيث يحتل المرتبة الثانية ضمن أكبر 10 أسواق مستوردة للمفروشات المنزلية بقيمة 39.42 مليون دولار خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي.



يشار إلى أن صادرات مصر من المفروشات المنزلية ارتفعت خلال الأشهر بنسة 2 في المائة في الـ10 الأولى من العام الحالي لتسجل نحو 429 مليون دولار مقابل 421 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتستحوذ على 2.08 في المائة من إجمالي صادرات مصر غير البترولية ، وذلك وفقا لتقرير التجارة الخارجية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.



وسجلت صادرات السجاد وأغطية الارضيات المصنعة آليا نحو 230 مليون دولار خلال 10 أشهر من 2018، والوبريات نحو 86 مليون دولار، وبياضات الأسرة والموائد نحو 63 مليون دولار، والتند والخيام والأشرعة وأكياس التعبئة نحو 31 مليون دولار، والستائر نحو 23 مليون دولار، والسجاد وأغطية الأرضيات اليدوية نحو 17 مليون دولار، والبطاطين نحو مليون دولار، والمراتب نحو 192 ألف دولار.



