ارتفاع توظيف السعوديات في القطاع الخاص 8.8 % خلال عام

أنسامد 12 نوفمبر/ تشرين الثاني - ارتفع عدد السعوديات الموظفات في القطاع الخاص بنسبة 8.8 في المائة خلال عام، حيث زاد عددهن بنحو 48 ألف موظفة، ليبلغ عددهن 593.4 ألف موظفة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2018، مقابل 545.4 ألف موظفة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي 2017.



ووفقا لصحيفة "الاقتصادية"، ارتفع عدد السعوديات على رأس العمل في القطاع الخاص السعودي نهاية الربع الثاني من العام الجاري، إلى 593.4 ألف موظفة، يشكلن 6.3 في المائة من العمالة في القطاع الخاص، البالغة 9.37 مليون موظف وموظفة.



كما ارتفعت حصة السعوديات من إجمالي المشتغلين السعوديين "ذكورا وإناثا" بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، لتبلغ 30.5 في المائة، حيث يبلغ عدد المشتغلين السعوديين إجمالا نحو 1.95 مليون مشتغل، منهم 1.35 مليون مشتغل من الذكور، يشكلون 69.5 في المائ