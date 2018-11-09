مصر تخفض التعريفة الجمركية على السيارات الاوروبية إلى صفر

انسامد - 9 نوفمبر - تشرين الثاني - أعلن سفير الاتحاد الاوروبى لدى مصر إيفان ساركوس أن مصر ستخفض التعريفة الجمركية على السيارات الاوروبية إلى صفر اعتبارا من 1 يناير 2019 وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائي في اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبى.



وقال ساركوس إن الإعلان الرسمي فى هذا الصدد صدر الخميس في القاهرة خلال اجتماع لجنة الشراكة الأوروبية المصرية.



وأضاف أن العلاقات بين ‫الاتحاد الأوروبي‬ و ‫مصر‬ تشمل كافة المجالات الهامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ولاستقرار مصر. وأوضح أن اجتماع لجنة الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبى يقيم التقدم المحرز منذ انعقاد مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد في 2017. واشار ساركوس إلى أن الاجتماع تناول أيضا حقوق الإنسان وطموح مصر نحو دولة ديمقراطية حديثة. ‪