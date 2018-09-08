توقعات بنمو الاستثمار الأجنبي في الأردن لـ5% هذا العام

أنسامد - 8 سبتمبر /أيلول/ - منح قرار الحكومة الأردنية في وقت سابق من هذا العام، تسهيلات إضافية للمستثمرين الأجانب، عبر منح الجنسية الأردنية وفق شروط محددة. مما استقطب أكثر من 100 مستثمر، حصل 6 منهم على الجنسية حتى الآن. في حين توقع وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني مهند شحادة، المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 5% لهذا العام.



في العام الماضي، حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن نمواً بنسبة 7.2% أي حوالي 1.66 مليار دولار، مقارنة 1.55 مليار دولار في عام 2016. ووفقاً لـ شحادة فإن "الانتعاش الحاصل منذ عامين يمضي بعكس الاتجاه الإقليمي الذي يشهد انخفاضاً في الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن الحالة السياسية أثرت كثيراً على خارطة الاستثمار".



وحسب آخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي، فقد بلغ الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن خلال الربع الأول من العام الحالي 201.5 مليون دينار مقارنة مع 436.8 مليون دينار في الربع الأول من 2017.مما يعني ارتفاعاً بنسبة 14%. في حين بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الرابع من العام الماضي نحو 240 مليون دينار.



