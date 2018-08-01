زيادةاستثمارات الشركات البريطانية العاملة بمصر لإنتاج الغاز

انسامد - الاول من اغسطس / اب - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في حجم استثمارات الشركات البريطانية العاملة في مصر في مجال إنتاج الغاز الطبيعي في ضوء الخطط والبرامج الجارية والمخططة لتنمية الاكتشافات الجديدة.



جاء ذلك خلال لقاء الملا السير جيفري دونالدسون المبعوث التجاري في المملكة المتحدة؛ لبحث مجالات التعاون المشترك في صناعات البترول والغاز والبتروكيماويات، وسبل دعم التعاون في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعي، خاصة وأن الشركات البريطانية تسهم في تنفيذ عدد من مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الكبرى في مياه البحر المتوسط بمصر، ومن أهمها مشروعات غرب دلتا النيل وأتول ونورس.



وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية -في بيان- أن اللقاء شهد استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول أمام الشركات البريطانية والمزايدات الجديدة التي طُرحت مؤخرًا للاستثمار في مناطق واعدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز.



وأشار الملا إلى استمرار قطاع البترول في استراتيجيته لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وأن العلاقات المصرية البريطانية ممتدة منذ فترة طويلة في صناعة البترول والغاز، مشيرًا إلى أن المشروعات المشتركة أعطت دفعات لدعم التعاون بين البلدين.



من جانبه، أكد جيفري دونالدسون اهتمام الشركات البريطانية بمشروعات تكرير البترول الجاري العمل عليها حاليًا بأسيوط والسويس، مشيدًا بالطفرة التي شهدها قطاع البترول والنتائج التي تحققت، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي تمت مؤخرًا بمصر غيرت الخريطة الاستثمارية بصناعة البترول والغاز.



وأضاف دونالدسون أن الشركات البريطانية العاملة في مصر أشادت بتغير مناخ العمل جذريًا خلال السنوات الأخيرة وتذليل الصعاب أمام الشركاء الأجانب مما حفز الشركات البريطانية الأخرى على الاستثمار بمصر خلال الفترة المقبلة، كما وجه دونالدسون الدعوة لوزير البترول لحضور أسبوع البترول والغاز العالمي والذي سيعقد في لندن نوفمبر القادم.



