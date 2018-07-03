انتاج أول «تابلت» صناعة مصرية

انسامد - 3 يوليو / تموز - أطلقت الشركة المصرية لصناعات السليكون «سيكو مصر»، أول «تابلت» صناعة مصرية تحت اسم «سيكو إكسبريس 3»، وذلك بعد إطلاق أول هاتف مصري مطلع العام الجاري. اكد محمد سالم، رئيس شركة سيكو، إن شركته تستثمر حاليًّا 422 مليون جنيه، وتسعى لضخ مزيد من الاستثمارات لتصل إلى مليار جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة، وزيادة المكون المحلي إلى 100%.



وأوضح أن منتجات الشركة لاقت رواجا كبيرا داخل السوق المصرية منذ إطلاقه، وذلك من خلال البيع عبر الإنترنت، وكذلك عبر الموزعين المعتمدين من الشركة، مؤكدا أن الهواتف استطاعت أن تجمع بين الجودة العالية والسعر الاقتصادي، لافتا إلى أن الشركة تستهدف السوق المصري والعربي والأفريقي أيضا.



ولفت إلى أن الشركة نجحت مؤخرا في تصدير أول مجموعة من الهواتف التي تحمل شعار «صنع في مصر» إلى الإمارات، مؤكدا أنها حققت مبيعات جيدة هناك، مشددا على أن مصنع أسيوط يعد نواة لتوطين وتصنيع الإلكترونيات في مصر.



وأضاف «سالم» أن «الشركة أيضا حريصة على التوسع في فتح مراكز الصيانة، وأن لديها عدد كبير من المراكز في الوقت الحالي يغطي معظم أنحاء الجمهورية».



وتابع: أن «الهاتف يتم بيعه أيضا من خلال مراكز الخدمة الخاصة بشركات المحمول، وأنه سيتم قريبا الإعلان عن اتفاقية مع أحد الشركات لبيع الهاتف من خلالها مع عروض على الخط، لكنه رفض الإفصاح عن اسم الشركة في الوقت الحالي».



ويصل سعر التابلت الجديد 1150 جنيها(55.1 يورو)، ويأتي بشاشة 7 بوصة، وكاميرا أمامية وخلفية وذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت، وذاكرة تخزين 8 جيجابايت، وتبلغ سعة البطارية 2800 مللي أمبير، ويشغل خطين معها، ويمكن إجراء المكالمات الصوتية من خلاله، بنسخة «أندرويد 7 نوجات»، وتبلغ نسبة المكون المحلي 48%.



