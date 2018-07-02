مصر:توقيع عقد إنشاءأكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط

انسامد - 2 يوليو - شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري ، السبت ، مراسم توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط ، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، وذلك باستثمارات تقدر بـ ١١ مليار دولار. وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية أن المشروع يقام على مساحة تبلغ 5 ملايين م2.



وقع العقد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمهندس باسل الباز رئيس مجلس إدارة شركة كاربون القابضة.



وأكد وزير البترول أن هذا المشروع يتوافق مع استراتيجية البتروكيماويات ويمثل قيمة مضافة لهذه الصناعة التي تعتبر قاطرة التنمية ، مؤكدا أن مصر لديها كافة المقومات اللازمة لقيام صناعة بتروكيماويات متميزة.



وقال الملا إن مصر تسير بثقة نحو تحقيق أهداف خطة الإصلاح الاقتصادي وتنمية موارد الاقتصاد القومي ، مشيرا إلى أن مصر ترحب بمثل تلك المشروعات العملاقة وتعمل على تذليل أي عقبات تواجهها.



من جانبه ، قال الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن المشروع سيكون له جانب كبير فى تنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية استنادا على ما تحققه صناعة البتروكيماويات من نهضة صناعية ، كما يعد قاعدة لانطلاق العديد من المشروعات التكميلية التى تتيح فرصة كبيرة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لعمل فى مصر من خلال المشروع.



وأضاف المشروع سيعود بالنفع على الشعب المصري وعلى خزانة الدولة المصرية فضلا عن قيامه بتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وهو الغرض من المشروعات القومية لتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن.



وأوضح المهندس باسل الباز رئيس مجلس ادارة شركة كاربون القابضة ان مجمع التحرير للبتروكيماويات سيساهم فى تحقيق نقلة ايجابية ملحوظة بمسيرة التنمية الصناعية فى مصر وسيكون له مردود مباشر على تنمية الصادرات المصرية.



وأضاف أن المشروع له أهمية خاصة لما يترتب عليه من حجم تداول عند التشغيل حوالي ١٤ مليار دولار سنويا ، وصادرات تصل إلى ٨ مليارات دولار سنويا ، علاوة على ما يوفره من فرص عمل تقارب ٢٠ ألف فرصة خلال فترة الإنشاء و٣ آلاف فرصة عمل عند التشغيل و٢٥ الف فرصة عمل غير مباشرة في مجال الخدمات والدعم.



