مؤشرات علي انخفاض انتاج النفط في افريقيا

أنسامد - 17 مايو /آيار - مع نمو الرخاء الأفريقي ، يزداد الطلب على النفط والغاز. وبينما تستطيع القارة تصدير حوالي نصف إنتاجها النفطي البالغ 8 ملايين برميل في اليوم ، فإن هذا أقل بكثير من عقد مضى ، عندما كانت إفريقيا قادرة على تصدير 70٪ من إنتاجها.



في بيان صحفي لرابطة الجمعية الدولية لمنتجي النفط والغاز شهد الإنتاج الإفريقي ثباتا في العقد الماضي، بينما في الوقت الذي ارتفع فيه الطلب بنسبة 50٪ انخفضت الصادرات الآن إلى ثلث الإنتاج.



ويشير تقرير الإنتاج العالمي الجديد لعام 2018 الذي يعمل علي تقييم مناطق الإنتاج الرئيسية السبعة في العالم الي الحاجة إلى الاستثمار في تطوير البترول والغاز المستدام الذي يركز على زيادة الطاقة المتاحة إلى أقصى حد مع تقليل الانبعاثات إلى الغلاف الجوي..



وكما يشرح غوردون بالارد، المدير التنفيذي للـرابطة ، فإن "تقرير الإنتاج العالمي الجديد لعام 2018 يطلق طريقة مبتكرة لتفسير البيانات الموجودةمن خلال الموازنة بين إنتاج المنطقة من النفط أو الغاز مقابل الطلب المحلي عليها حيث يوضح مؤشر الإنتاج اذا كان فوق 100٪ القدرة على التصدير بينما الأقل من 100٪ يوضح الحاجة إلى الاستيراد.



يشير المؤشر أن إنتاج النفط في أفريقيا انخفض الآن إلى 200٪ في الوقت الذي يمكن لأفريقيا أن تستمر في تصدير نصف إنتاجها، لكن هذا يمثل انخفاضا كبيرا منذ عقد واحد فقط ومع ذلك ، هناك إمكانية كبيرة للنمو المتجدد ، لا سيما في مصر ، أكبر منتج في أفريقيا خارج منظمة أوبك وكذلك المغرب ، حيث يمكن لنظام مالي أفضل أن يشجع الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج واوغندا و السنغال ، حيث تم تسجيل اكتشافات مهمة في السنوات الأخيرة .



ويأمل جوردون في جذب الاستثمارات لتحقيق اكتشافات نفطية اكبر جنوبي الصحراء على مدى العقود القادمة حيث يقول انه "إذا تحققت كل هذه الإمكانات ، فسيكون لها تأثير إيجابي على تلبية الطلب المحلي المتزايد في أفريقياوكذلك زيادة فرص التصدير". ويؤكد - في النهاية - علي ان افريقيا تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز فهناك أكثر من 500 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز المؤكدة لدي ثلاثة منتجين رئيسيين هم: الجزائر ومصر ونيجيريا.



