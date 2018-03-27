الخطوط الجوية الفرنسيةاير فرانس تطلق خطوط طيران جوون في مصر

انسامد - 27 مارس / اذار - قامت شركة الخطوط الجوية Joon التابعة للخطوط الجوية الفرنسية بإطلاق أولى رحلاتها طويلة المدى لمطار القاهرة بطائرة من طرازايرباص ايه 340بعد تطويرها.



جاء ذلك فى بيان إعلامى أصدرته الشركة اليوم الثلاثاء وذكر البيان : تمثل جوون جيلاً جديداً لتجربة السفر الاستثنائية التي تميز الخطوط الجوية الفرنسية وبإمكان المسافر ايضاً التمتع بالعروض الترفيهية التي تقدم للمسافرين مجموعة متنوعة من البرامج التي تتخطى 1200 ساعة ترفيه على شاشة عالية الدقة بحجم 15.6 بوصة تعمل باللمس، وسماعات مانعة للضوضاء. أما الطهاة الفرنسيون المحترفون فيقدمون أشهى الوجبات الكاملة من اختيار المسافر.



وتقدم الخطوط الجوية جوون تجربة سفر عصرية جديدة، وهي احدى الشركات التابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية التي تشهد تطوراً مستمراً من خلال رحلاتها المتواصلة المتجهة للعديد من المدن حول العالم، مع إضافة وجهات صيفية جديدة إلى القاهرة، كيب تاون، فورتاليزا، ماهي، مومباي وطهران للرحلات الطويلة المدى القادمة من أوسلو، وروما، ونابولي واسطنبول، ووجهات أضيفت إلى الرحلات المتوسطة المدى لكل من برلين وبرشلونة وبورتو ولشبونة، وهي الرحلات التي أطلقت في خريف 2017.



