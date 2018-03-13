عطاء لترويج دير و سجن سابقين في سان جيمينانو

من مكان للحجز و الاعتقال إلى رمز للانفتاح و المواجهة . هذا هو المستقبل الجديد لمجمع سان دومينكو ، و هو دير سابق يرجع تاريخه إلى القرن الرابع عشر وأصبح سجنا حتي عام 1993 ويقع في سان جيميانانو ( سيينا ) ، وهي مدينة تعود للعصور الوسطي و تعرف أيضا باسم مدينة الألف برج ، وتم إضافتها على موقع منظمة اليونسكو للتاريخ العالمي منذ عام 1990 . ويهدف المشروع لإعادة و إحياء المجمع والذي يغطي نحو 10 % من المركز التاريخي للمدينة وهو ما سيكون ممكنا حيث ستكون الحالة الأولي التي تأتي أنطلاقا من تنفيذ الفيدرالية الثقافية لأملاك الدولة التي تم التوصل إليها من خلال اتفاق بين بلدية مدينة سان جيامينانو و وزارة الثقافة وو كالة الأملاك العامة الإيطالية . وبفضل هذا الاتفاق ، فان الأملاك الخاصة بالدير السابق و السجن السابق قد تحولت إلى البلدية و اقليم توسكاني التي نشرت دعوة أوربية لعطاء من أجل اختيار شريك من القطاع الخاص والذي سيتمكن من منح قبلة الحياة من جديد للمجمع بكامله . و هذا العطاء معني بتمويل المشروع و سوف يظل مفتوحا حتي 31 من أيار / مايو و يوفر استثمارات بقيمة 22.3 مليون يورو من أجل إعادة تأهيل و تشغيل المجمع . حيث سيستمر الامتياز لمدة 70 عاما بدون رسوم ترخيص . وهناك معلومات حول الموضوع على الرابط التالي : (info on www.comune.sangimignano.si.it).



وبموجب المشروع فإن نحو ثلث المباني يمكن أن تستضيف مبني خاص بالضيوف بينما سيتم تخصيص الثلثين الباقيين للنشاطات الثقافية مثل المتاحف و المعارض المفتوحة و مناطق مخصصة لعقد المؤتمرات والندوات و كذلك للنشاطات المرتبطة بهوية المنطقة و لأطعمة توسكاني و منتجات التجميل . و سيتم اختيار الفائز على أساس الاقتراحات المتعلقة بالمشروع و أدارته وصلابة خطة الاستثمار المالي .

