المبيعات عبر الإنترنت حققت 692 مليار يوررو في 2018

أنسامد - 28 ديسمبر /كانون الأول - قالت هيئة مراقبة وسائل الإعلام AGCOM يوم الجمعة إن منصات المبيعات عبر الإنترنت مثل Alphabet / Google و Amazon و Apple و Facebook و Microsoft و Netflix حققت عائدات بلغت 692 مليار يورو في عام 2018 ، أي أربعة أضعاف عائدات شركات TLC والإعلامية التقليدية.



في المتوسط ، يبلغ إجمالي ربح المنصات 49٪.



وقالت إن متوسط هامش التشغيل يبلغ 21 ٪ من العائدات وأن هذا يصل إلى 24 مليار يورو.



وقالت AGCOM إن ربحية رأس المال الخاص مرتفعة للغاية حيث بلغت 32٪ خلال السنوات الثلاث الماضية.



وأوضحت أن رأس المال المستثمر أظهر عائدا على الاستثمار بنسبة 15٪ على مدار السنوات الثلاث.



