ٍSnam تتعهد بإنفاق المزيد من الأموال على الأعمال الخضراء

أنسامد - 25 نوفمبر /تشرين الثاني - تعهدت شركة Snam (SRG.MI) أكبر شركة خطوط أنابيب للغاز في أوروبا بإنفاق المزيد من الأموال على خطوط الأعمال الخضراء الجديدة وإنشاء وحدة هيدروجين جديدة في الوقت الذي تتجه فيه إلى التحول من قطاع الطاقة إلى طاقة أكثر نظافة مصادر.



في خطة أعمالها حتى عام 2023 ، أعلنت المجموعة أنها ستزيد استثماراتها في وحدة الطاقة المستدامة SnamTec بنسبة 65٪ إلى أكثر من 1.4 مليار يورو (1.55 مليار دولار) ، أي أكثر من 20٪ من إجمالي استثماراتها.



وقال ماركو ألفيرا ، الرئيس التنفيذي لشركة "نحن مقتنعون بأن الهيدروجين المنتج من المصادر المتجددة سوف يساهم مساهمة حاسمة في تحقيق الأهداف المناخية".



تحرص شركة Snam ، التي تحقق معظم إيراداتها من نقل الغاز في إيطاليا ، على تطوير استخدام الهيدروجين في خطوط أنابيبها وتأمل في الحصول على مزيج الهيدروجين بنسبة 10٪ بحلول نهاية العام في تجارب تجريها في جنوب إيطاليا.



إن تكلفة وصعوبة صناعة الهيدروجين تعني أنه حتى الآن تم استخدام الغاز بشكل أساسي في مناطق متخصصة مثل تأجيج الصواريخ.



ولكن من المرجح أن تنخفض بسرعة تكلفة إنتاج الهيدروجين مع مصادر الطاقة المتجددة بسرعة في السنوات المقبلة ، مما يجعلها واحدة من أكثر التقنيات الواعدة للمساعدة في خفض غازات الدفيئة.



