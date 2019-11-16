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كونتي:ArcelorMittal "تتحمل مسؤولية كبيرة"
ستدفع تعويضات في المحكمة
    أنسامد - 16 نوفمبر /تشرين الثاني - قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي يوم أمس الجمعة إن شركة ArcelorMittal "تتحمل مسؤولية كبيرة" في إيقاف أعمال ILVA السابقة في تارانتو والتخلي عن المجموعة ، وأنها ستدفع تعويضات في المحكمة.

    وأضاف إن الحكومة لن تسمح باستمرار الإغلاق، مشيرا أن قرار وقف الإنتاج في تارانتو ، أكبر مصانع الصلب في أوروبا ، "يعد انتهاكا واضحا للالتزامات التعاقدية وإلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الوطني.

    وأشار كونتي إن الحكومة قدمت طلب استئناف ضد عرض أرسيلور ميتال للانسحاب ورحبت بالتحقيق الذي أجراه مدعون في ميلانو كدليل محتمل على وجود جريمة في خطة الإنسحاب.

    وقالت الرئيس التنفيذي لشركة ArcelorMitttal لوسيا مورسيلي لنقابات العمال إنه أصبح "جريمة" العمل في مناطق أفران الصهر في تارانتو ، وأنه "من الناحية القانونية يجب حل العقد".

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