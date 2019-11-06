أليطاليا :محادثات "متعمقة" مع لوفتهانزا

أنسامد - 6 نوفمبر /تشرين الثاني - قال المفوض الخاص لشركة أليطاليا إنريكو لاغي خلال جلسة استماع في مجلس النواب يوم الأربعاء إن فيروفي ديلو ستاتو (FS) المملوكة للدولة أعلنت أنها "رتبت عددا قليلا من الشركاء الجدد للشركة الجديدة" بينما تجري محادثات "متعمقة" مع لوفتهانزا.



وفي الوقت نفسه ، قال ستيفانو بالاري ، أحد المفوضين الثلاثة الذين يديرون الشركة ، إن إيرادات شركة أليطاليا نمت بنسبة 3 ٪ في الفصل الأول من العام مقارنة بالفصل الأول من عام 2018 و 7.7 ٪ في الفصل الأول من عام 2017 ، وذلك بفضل الرحلات الطويلة .



