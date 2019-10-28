بنك يونيكريديت :خرق بيانات ل 3 مليون عميل

أنسامد - 28 أكتوبر/تشرين الأول - قال عملاق البنوك الإيطالية يونيكريديت UniCredit يوم الاثنين أن حوالي ثلاثة ملايين من عملائه في إيطاليا تأثروا بانتهاك البيانات في عام 2015 ، في حين أكدوا أن تفاصيل الحساب لم تتعرض للخطر. وأشار البنك في بيان "فريق الأمن السيبراني حدد حادثة بيانات تنطوي على ملف تم إنشاؤه في عام 2015 يحتوي على مجموعة محددة من حوالي 3 ملايين سجل تقتصر على المحيط الإيطالي". وأضاف "تتكون السجلات من أسماء ومدينة ورقم هاتف وبريد إلكتروني فقط. وبالتالي ، لم يتم اختراق أي بيانات شخصية أخرى أو أي تفاصيل بنكية تسمح بالوصول إلى حسابات العملاء أو السماح بإجراء معاملات غير مصرح بها.



"بدأ UniCredit على الفور تحقيقا داخليا وأبلغ جميع السلطات المعنية ، بما في ذلك الشرطة.



