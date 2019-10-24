شركات إيطالية تناقش الفرص الاستثمارية في قناه السويس

أنسامد - 24 أكتوبر /تشرين الأول - نظم اتحاد الصناعات الايطالي بالتعاون مع السفارة المصرية في روما مؤتمر عن الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمشاركة ٥٠ شركة ايطالية.



وأكد الحاضرين في المؤتمر ان الفرصة اصبحت مواتية امام الشركات الايطالية للإستثمار والعمل في مصر و المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر. في ظل مؤشرات التنمية التي حققتها مصر في الفترة الاخيرة، والتي انعكس بدوره علي تقارير المؤسسات الدولية والتي تؤكد تعافي الاقتصادي المصرى.



وقالت ايلاريا فيسكوني رئيس لجنة العلاقات الخارجية باتحاد الصناعات الايطالي ان المؤتمر فرصة لتعزيز التعاون بين مصر وايطاليا ، وان اتحاد الصناعات الإيطالي يعمل علي تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين ، ويعتبر مصر الشريك الاقتصادي القوي في منطقة البحر المتوسط.



وأضافت خلال كلمتها مصر تشهد تنمية اقتصادية واستقرار سياسي ممايشجع علي الاستثمار الايطالي ، كما ان ايطالي هي الشريك التجاري الاول لمصر في اوربا بحجم تبادل تجاري بلغ ٤،٨ مليار دولار في ٢٠١٨ بارتفاع ٦،٨℅ومن المتوقع ان يرتفع في الفترة المقبلة.



وأشارت الى ان ايطاليا هي البلد الأوروبي الاكبر من حيث عدد المستثمرين في مصر والذي تجاوز بلغ نحو ١٢٠٠ شركة ايطالية في قطاعات الغاز والبترول والطاقة والبنية التحتية ، مؤكدة علي أهمية خلق شراكة جديدة بين اتحاد الصناعات الايطالي والمصري في خلق شراكات جديدة .



