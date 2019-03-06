جيوفاني فيريرو أغنى رجل في إيطاليا

أنسامد - 6 مارس /آذار/ - أظهرت قائمة مجلة فوربس السنوية لأثرى أثرياء العالم الثلاثاء أن ملك الشكولاتة النوتيلا جيوفاني فيريرو Giovanni Ferrero هو أغنى رجل في ايطاليا بثروة تقدر ب 22.4 مليار دولار مما يضعه في المرتبة 39 في قائمة فوربس لأغنياء العالم.



تبعه في القائمة، قيصر النظارات ليوناردو ديل فيكيو في المركز الـ50 بـ19.8 مليار دولار.



ويأتي ستيفانو بيسينا Stefano Pessina الرئيس التنفيذي لشركة Walgreen Boots في المركز 107، وجورجيو أرماني Gigio Armani في المركز ال 173 بثروة تقدر ب 8.5 مليار دولار، و Silvio Berlusconi في المركز ال 257 بثروة تقدر ب 6.3 مليار دولار.



في حين جاء Miuccia Prada في المركز ال 804 مع Patrizio Bertelli ثم Piero Ferrari في الترتيب ال 838 مع تروة تقدر ب 2.7 مليار دولار.



