Anie Automazione : نقص المهارت عقبة أمام الشركات الصغيرة

أنسامد - 7 فبراير / شباط / - أكد رئيس شركةAnie Automazione Fabrizio Scovenna،، - أمام منتدى البرمجيات الصناعية - أن أحد أكثر أوجه القصور وضوحا اليوم في عملية التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية، هو زيادة المهارات.



وأوضح Scovenna أولا، "يجب علينا خلق مهارات جديدة" إستجابة لمتطلبات العمل والذي سوف يشمل ميزات جديدة وثانيا، "يجب علينا تطوير وتحسين المهارات الموجودة حاليا".



وأضاف Scovenna، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركةRockwell Automation،: "إن التحول الرقمي عملية يجب التعامل معها بشكل صحيح، مع الإعداد والبرمجة الصحيحة، ويجب التعامل مع هذا التحول خطوة خطوة، من دون التفكير في كل شيء على الفور" . ومن جهته قال رئيس WG Industrial Software of Anie Automazione ، فابيو ماسيمو ماركيتي، إن نقص المهارات هو "العقبة الرئيسية" بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفاإن عملية الرقمنة "لن تزيل الأشخاص من مجال الإنتاج" ، ولكنها تتطلب "أشخاصا يتمتعون بمهارات فائقة في المصنع لإدارة هذه التقنيات".



ورحب بحوافز الحكومة الجديدة التي تم تحسينها لأنها تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تحتاج إلى هذا الدعم لتسريع عائد الاستثمار في هذه العملية الرقمية.



في الصورة: ،Fabrizio Scovenna، Anie Automazione رئيس شركة ،