رئيس المجلس الرئاسي يلتقي مسؤلي شركة إيني الإيطالية

أنسامد - 3 نوفمبر /ترين الثاني/ - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج اليوم السبت، وفد من شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز يضم كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الايطالية السيد كلاوديو ديسكالزي، و المدير التنفيذي للعمليات بشركة السيد انتونيو فيلا، ومديرعام إيني شمال افريقيا السيد عبد المنعم العريفي.



وتناول الاجتماع مشاريع الشركة في ليبيا، وما سبق مناقشته في اجتماعات سابقة حول عقد اتفاقيات للاستثمار النفطي في ليبيا وإمكانية استحداث مشاريع للتنمية المكانية في مناطق عمل الشركة في جنوب البلاد وشمالها، كذلك أكد السيد كلاوديو توصلهم لاتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء لدعم مشاريع للطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة الشبكة.



