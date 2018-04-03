الاستثمار السعودية تمنح تراخيص لعشر شركات بريطانية

انسامد - 3 ابريل / نيسان - منحت الهيئة العامة للاستثمار عشر تراخيص استثمارية لشركات بريطانية، وذلك على هامش منتدى كبار المسؤولين التنفيذيين، الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن.



منحت الهيئة العامة للاستثمار عشرة تراخيص استثمارية لشركات بريطانية، وذلك على هامش منتدى كبار المسئولين التنفيذيين، الذي يعقد في العاصمة البريطانية لندن ويجمع عدد من الشخصيات السياسية والتجارية من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.



من جانبه أعرب محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر عن سعادته بمنح هذه التراخيص لافتا إلى أن الاصلاحات التي تشهدها المملكة ستعمل على فتح الفرص أمام المستثمرين في أكبر الأسواق الاقتصادية في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن هناك فرصة عظيمة للشركات البريطانية للاستثمار في السوق السعودي.



ونوه إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الهيئة العامة للاستثمار على تحقيق التنوع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. بحسب صحيفة الرياض السعودية ، أشار إلى أن منح التراخيص الاستثمارية لعشر شركات بريطانية، يعكس جهود المملكة في تذليل العقبات امام المستثمرين وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتطوير آلية استخراج التراخيص بشكل أكثر سهولة وسلاسة، وبهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة.



وأفاد أن العلاقات بين البلدين الصديقين متنوعة في عدة مجالات تشمل القطاعات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية.



