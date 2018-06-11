الشرقي الجديد،أصالة وغموض ممزوجين باللمسة الشرقيةGucci عطر

أنسامد - 11 يونيو /حزيران/ - منذ إنشاء الدار، حرصت Gucci على تقديم العطورات الأرقى والأجود والأفخم لعشاقها وعاشقاتها. ولطالما حققت مجموعة عطور Gucci Guilty رواجا كبيرا، خصوصا أنها مركبة بالمنتجات الطبيعيّة الأفخر.



وقد أطلقت المجموعة الرائدة في عالم العطور والجمال عطرها الجديد المستوحى من رحلة البحث عن الحرية عبر الحواس. ويستحضر العطر الجديد الأصالة والغموض الممزوجين باللمسة الشرقية والأناقة.



بالانتقال إلى التركيبة، تداخلت مكونات عطر Gucci Guilty Absolute مع شجيرات التوت البري والعناصر الخشبية والنفحات الترابية من قلب الغابة، لينتج عنها عطر العود الشرقي بلمسة من الغموض والقوة.



