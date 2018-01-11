للرجال: خمس علامات تدل على أن الفتاة معجبة بك

أنسامد - القاهرة، في 11 يناير - عزيزي الرجل، يمكنك اعتبار هذه المقالة هدية خاصة منا، نحن فتيات فستاني، إليك! فهي ستساعك في فهم بعض الحقائق المثيرة عن المرأة وتفسر تصرفاتها معك خاصة إذا كنت تشك في ما إن كانت معجبة بك أم لا! سنعطيك هنا خمس علامات أساسية تدل على أن الفتاة معجبة بك.



١- ستجدها تتحدث مع كل شخص إلا أنت! عندما تعجب الفتاة برجل، فإن أول ما تفكر القيام به هو تجنبه تماما حتى لا يلاحظ شيء. فهي تخشي أن يفضحها خجلها وحبها للحديث معه، فبدلا من ذلك تكتفي بمراقبته عن بعد. وفي الغالب ستجدها تتحدث بارتياح لكل شخص من حولها فقط للفت انتباهك وإثارة إعجابك. ٢- ستتجنب النظر إلى عينيك! عندما تقرر المرأة أخيرا أن تتحدث مع الذي تعجب به، ففي الغالب لا تنظر في عينيه بشكل مباشر بل ستحاول توجيه عينهيا في اتجاهات مختلفة لأنها تؤمن بأن النظر في عين الشخص الذي تعجب به سيفضح مشاعرها تجاهه وسيحمر وجها في الحال! ٣- عندما يتحدث أصدقائها معك عن لطفها ومميزاتها بشكل مبالغ فيه! إذا كنت ترغب في أن تعلم إن كانت هذه الفتاة معجبة بك أم لا فراقب كلام أصدقائها عنها معك، فإذا وجدتهم يبالغون في الحديث عن وظيفتها الفريدة ومميزاتها الرائعة ويحكون تفاصيل كثيرة تخصها فأعلم أن يحاولون لفت انتباهك إليها. ٤- بعض الفتيات تفقدن شهيتهم في وجود الشخص الذي يعجبون به! لن تلاحظ هذا الأمر إلا بعد فترة من معرفتك بها، لأنه إذا كانت لا تزال علاقتك بهذه الفتاة سطحية فلن تفهم إن كانت فعلا أكلتها ضئيلة وتتناول هذه الكمية القليلة من الطعام أم أنها فقدت شهيتها بسبب وجودك في نفس المكان الذي تتواجد هي فيه. ٥- قد تضحك على أي شيء تقوله لتجعلك تشعر بالارتياح ناحيتها حتى وإن كان المزحة التي طرحتها بشعة!