بولونيا:اول عملية جراحية باستخدام تقنية الواقع

انسامد - 19 فبراير - شباط - اجريت في مستشفي اورسولا في بولونيا اول عملية جراحية في العالم باستخدام تقنية تليفزيون الواقع .



و قد تمت العملية بنجاح تام حيث كان الجراح يرتدي منظارا خاصا بالواقع و يسمح باضافة معلومات خاصة بالمريض و بارشاد الجراح اثناء اجراء العملية الجراحية و دون الحاجة لاستخدام المونيتور الخارجي .



قام بالاعلان عن هذه التقنية منسق جامعة بيزا للمشروع الاوروبي الذي اخترع الجهاز الذي يرتديه الجراح و اسمه فوستارز وهو عبارة عن جهاز عرض من الاجيال الحديثة و المتطورة جدا و الذي استخدم في التدخل الجراحي.

