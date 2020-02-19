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جمال و صحة - صحة
بولونيا:اول عملية جراحية باستخدام تقنية الواقع
    Il visore Vostars messo a punto dall'Università di Pisa (Fonte: Università diPisa)

    انسامد - 19 فبراير - شباط - اجريت في مستشفي اورسولا في بولونيا اول عملية جراحية في العالم باستخدام تقنية تليفزيون الواقع .

    و قد تمت العملية بنجاح تام حيث كان الجراح يرتدي منظارا خاصا بالواقع و يسمح باضافة معلومات خاصة بالمريض و بارشاد الجراح اثناء اجراء العملية الجراحية و دون الحاجة لاستخدام المونيتور الخارجي .

    قام بالاعلان عن هذه التقنية منسق جامعة بيزا للمشروع الاوروبي الذي اخترع الجهاز الذي يرتديه الجراح و اسمه فوستارز وهو عبارة عن جهاز عرض من الاجيال الحديثة و المتطورة جدا و الذي استخدم في التدخل الجراحي.

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