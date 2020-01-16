محكمة تورينو:الاستخدام المفرط للموبايل يتسبب في السرطان

انسامد - 16 يناير - كانون الثاني - لم يقدم العلم دليلا حتي الان علي العلاقة بين استخدام التليفون المحمول و الاصابة بالسرطان الا ان محكمة استئناف تورينو اصدرت حكما يتعلق بأحد موظفي تليكوم إيطاليا يعاني من ورم في الاحبال الصوتية و لم يكن لدي المحكمة أي شكوك في ان استخدام الموبايل تسبب في اصابته بالمرض .



و قد استند القضاة في حكمهم علي حكم سابق صدر عام 2017 حول العلاقة بين ورم حميد في الدماغ و الاستخدام المفرط للتليفون المحمول و لم يكن الحكم يهدف فقط الي ان تقوم الشركة بدفع التعويضات للموظف عن اصابة العمل التي لحقت به و لكنه فتح ابواب كبيرة لمناقشة اثار التعرض المفرط للموجات الكهرومغناطيسية .



وينص الحكم علي انه يكفي استخدام التليفون المحمول لمدة ثلاثين دقيقة علي مدي ثمانية اعوام لتعريض حياة الموظف للخطر.



و يقول القضاة الذين اصدروا الحكم انه حكم تاريخي لانه يتعلق بمعركة لاحياء وعي الناس في ضؤ عدم توافر المعلومات اللازمة في امر يتعلق بصحة المواطنين.



