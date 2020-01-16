Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
جمال و صحة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

جمال و صحة - صحة
محكمة تورينو:الاستخدام المفرط للموبايل يتسبب في السرطان
    انسامد - 16 يناير - كانون الثاني - لم يقدم العلم دليلا حتي الان علي العلاقة بين استخدام التليفون المحمول و الاصابة بالسرطان الا ان محكمة استئناف تورينو اصدرت حكما يتعلق بأحد موظفي تليكوم إيطاليا يعاني من ورم في الاحبال الصوتية و لم يكن لدي المحكمة أي شكوك في ان استخدام الموبايل تسبب في اصابته بالمرض .

    و قد استند القضاة في حكمهم علي حكم سابق صدر عام 2017 حول العلاقة بين ورم حميد في الدماغ و الاستخدام المفرط للتليفون المحمول و لم يكن الحكم يهدف فقط الي ان تقوم الشركة بدفع التعويضات للموظف عن اصابة العمل التي لحقت به و لكنه فتح ابواب كبيرة لمناقشة اثار التعرض المفرط للموجات الكهرومغناطيسية .

    وينص الحكم علي انه يكفي استخدام التليفون المحمول لمدة ثلاثين دقيقة علي مدي ثمانية اعوام لتعريض حياة الموظف للخطر.

    و يقول القضاة الذين اصدروا الحكم انه حكم تاريخي لانه يتعلق بمعركة لاحياء وعي الناس في ضؤ عدم توافر المعلومات اللازمة في امر يتعلق بصحة المواطنين.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    انسا: 75 عاما من العمل الصحفي

    ألبوم الصور