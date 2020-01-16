محكمة تورينو:الاستخدام المفرط للموبايل يتسبب في السرطان

انسامد - 16 يناير - كانون الثاني - لم يقدم العلم دليلا حتي الان
علي العلاقة بين استخدام التليفون المحمول و الاصابة بالسرطان الا
ان محكمة استئناف تورينو اصدرت حكما يتعلق بأحد موظفي تليكوم
إيطاليا يعاني من ورم في الاحبال الصوتية و لم يكن لدي المحكمة أي
شكوك في ان استخدام الموبايل تسبب في اصابته بالمرض .
و قد استند القضاة في حكمهم علي حكم سابق صدر عام 2017 حول العلاقة
بين ورم حميد في الدماغ و الاستخدام المفرط للتليفون المحمول
و لم يكن الحكم يهدف فقط الي ان تقوم الشركة بدفع التعويضات للموظف
عن اصابة العمل التي لحقت به و لكنه فتح ابواب كبيرة لمناقشة اثار
التعرض المفرط للموجات الكهرومغناطيسية .
وينص الحكم علي انه يكفي استخدام التليفون المحمول لمدة ثلاثين
دقيقة علي مدي ثمانية اعوام لتعريض حياة الموظف للخطر.
و يقول القضاة الذين اصدروا الحكم انه حكم تاريخي لانه يتعلق
بمعركة لاحياء وعي الناس في ضؤ عدم توافر المعلومات اللازمة في امر
يتعلق بصحة المواطنين.