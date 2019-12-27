سيمونا فينتورا تطلق حملة لدعم الممرضات ضد العنف

أنسامد - 27 ديسمبر/ كانون الأول - أطلقت مقدمة البرامج التلفزيونية الايطالية سيمونا فينتورا سفيرة حملة التوعية بالعنف ضد الممرضات مبادرة لالقاء الضوء على ظاهرة الاعتداءات على العاملين الصحيين. سجلت سيمونا فينتورا مقطع فيديو نشرته على شبكة الإنترنت لدعم نقابة التمريض، دعت فيه المواطنين إلى الانتباه إلى ما يحدث على حساب العاملين الصحيين. كما قامت بنشر مقطع الفيديو فى حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "لا للعنف، مساعدة أولئك الذين يعتنون بنا".



وأضافت أنه في إيطاليا تتعرض ممرضة واحدة من أصل عشرة للعنف في العمل، وتم تهديد 4% منهن بسلاح ناري، منوهة أن الامر لا يقتصر على الاعتداءات الجسدية فحسب، بل يتعلق أيضا بالاعتداءات اللفظية أو السلوكيات المهينة.



وأعرب اتحاد الممرضات عن قلقه من ارتفاع مستوى العنف ضد الممرضات، حيث نشر بيانات المسح الذي أجري مع منظمة الصحة العالمية لقياس مستوى العنف. وكشف المسح أن هناك ثلاثة آلاف حالة اعتداء، تم تسجيل مائة حالة منها فقط.



