ايطاليا:34%من الاطفال لا يجلسون في مقاعدهم الخاصة

انسامد - 27 نوفمبر - تشرين ثان - تتجنب الامهات الايطاليات الواعيات التدخين خلال فترة الحمل فقط لذلك يجب التوعية بامرين مهمين و هما التحذير من التدخين خلال فترة الرضاعة و من ضرورة تجنت التشوهات الخلقية .



و تقول دراسة قامت بها وزارة الصحة علي 30 الف ام في مراكز التطعيم في الفترة من ديسمبر 2018 الي ابريل 2019 ان ما يقرب من 34 في المائة من الاطفال لا يجلسون مقيدين بمقاعد الاطفال في السيارة .



وفقا للمعطيات التي قدمتها الدراسة فان الغالبية العظمي من الامهات اي 93.8 في المائة اكدن انهن لم تدخن خلال فترة الحمل و 64 في المائة منهن تعترفن بان اطفالهم ينامون علي بطونهن رغم التوصيات التي تتعلق بتجنب الموت السريري المفاجئ.. كما اكد 80.5 في المائة من الامهات نيتهن باعطاء اطفالهن التطعيمات الاجبارية و الثانوية ..و تري الدراسة ان 41.9 في المائة من الاطفال معرضين للتدخين السلبي و هي نسبة مرتفعة نوعا ما.