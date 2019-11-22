الرعاية الصحية الإيطالية في المركز التاسع من حيث الجودة

أنسامد - 22 نوفمبر/ تشرين الثاني - تحتل الرعاية الصحية الوطنية في إيطاليا المركز التاسع عالميا من حيث الجودة بعد أيسلندا والنرويج وهولندا ولوكسمبورغ وأستراليا وفنلندا وسويسرا والسويد، وفقا لتحليل نشرته دورية "لانسيت" الطبية.



يقول لورنزو موناستا المشارك في الدراسة التحليلة إن هناك صورة إيجابية على الرغم من وجود بعض النقاط الحرجة.



وأضاف: من بين القضايا الحرجة شيخوخة السكان السريعة، كما أن لدينا في إيطاليا واحدة من أدنى معدلات الخصوبة في العالم (1.3%) وفي الوقت نفسه واحد من أعلى معدلات متوسط العمر المتوقع حيث تحتل إيطاليا المرتبة الثامنة عالميا.



