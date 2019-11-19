الاحتفال باليوم العالمي للولادة المبكرة:توعية بالمخاطر

انسامد - 19 نوفمبر - تشرين ثان - بمناسبة اليوم العالمي للولادات
المبكرة..تعتبر الوقاية دائما افضل طريقة لتقليل المخاطر..
بهذه المناسبة دعت رئيسة الجمعية الوطنية للعاملين بمجال التوليد
ماريا فيكاريو كل السيدات الحوامل بمتابعد دروس و دورات متابعة
الحمل مؤكدة اهمية ممارسة حياة صحية و تجنب الاستخدام المفرط
للكحول او المخدرات و المهئات.
وتشير الجمعية الي انه بجانب هذه الاشياء يجب ايضا تجنب السمنة و
مرض السكري و ارتفاع الضغط الوريديو هي تؤثر سلبا علي صحة الجنين و
علي طريقة الوضع بمعني اذا تطلب الامر ولادة مبكرة .
ففي ايطاليا مثلا - كما يقول تقرير الجمعية - يولد 32 الف طفل قبل
بلوغ الاسبوع 36 و يقل وزن 4400 طفل منهم عن 1500 جرام مما يؤدي
الي مخاطر يمكن ات تؤثر في حياة المولود مدي الحياة خاصة تتعلق
بعدم اكتمال الاعضاء الحيوية .
و للفت الانظار الي هذه المناسبة بالغة الاهمية قامت الجمعية
باضاءة مبناها باللون البنفسجي .