  زرع بكتيريا الأمعاء للعلاج من الكلوستريديوم

انسامد - 5 نوفمبر - تشرين ثان - توصل الباحثون في قسم الامراض الباطنية المستشفي الجامعي جيميلي في روما الي ان زرع الميكروبيوتا (مزيج من البكتيريا المعوية) من متبرع سليم يساعد مرضي الكلوستريديوم المزمنة علي تحمل الالام كما تقلل أيام العلاج في المستشفى للمرضى في المستشفيات بسبب العدوى المخيفة كما يعمل علي اطالة اعمارهم .



إتؤكد الدراسة بشكل قاطع على فعالية زرع الميكروبات المعوية من متبرعين أصحاء ضد عدوى بالغة الصعوبة والخطيرة في الغالب ، مع كلوستريديوم صعب: عملية الزرع تزيد من البقاء على المدى الطويل بأكثر من الثلث مقارنة بالعلاج بالمضادات الحيوية الكلاسيكية مما يقلل من خطر حدوث مضاعفات خطيرة مثل تعفن الدم بسبب إساءة استخدام المضادات الحيوية ، أصبحت عدوى المطثيات العسيرة الوبائية في السنوات الأخيرة منتشرة خاصة بين المرضى المسنين والضعفاء.



يقدر أن حوالي 29000 شخص يموتون من هذا المرض كل عام ، بتكلفة إجمالية قدرها 5 مليارات دولار في السنة. يمكن أن تتراوح الأعراض من الإسهال البسيط إلى الصورة السريرية الشديدة التي قد تكون قاتلة.



تتواجد البكتريا بكتيرة في شكل كامن في الأمعاء لحوالي 30 ٪ من حاملي العدوي ، وتحدث العدوى فقط عندما تضعف الكائنات الدقيقة المعوية للموضوع ، كما في حالة العلاجات الضخمة والمتكررة المضادات الحيوية.