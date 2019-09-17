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يوم للوقاية من اورام الجلد:26 سبتمبر
    Cellule della pelle 'colorate' in laboratorio (fonte: Matej Vakula, NYC)

    انسامد - 17 سبتمبر - ايلول - علميا يطلق عليها "أورام الجلد غير الصباغية" ، أي أنها ليست سرطان الجلد ، ولكنها منتشرة بزيادة 10 مرات عالاقل من الاورام السرطانية.

    لهذا السبب ، حدد معهد الامراض الجلدية في روما يوم 26 سبتمبر يوما للوقاية من هذا النوع من الاورام و الالتهابات و قام بتحديد زيارات مجانية عن طريق المتخصصين لأولئك الذين تم تشخيصهم بالفعل بالتقرن الشعاعي وسرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية.

    توضح أناريتا بانيبيانكو ، المدير الطبي لشركة اي دي اي التي تقدم المبادرة: "بالإضافة إلى كونها بالفعل مرضًا مهمًا للغاية ، يمكن أن تمثل الأورام غير الملانية أيضًا ، بالنسبة للمتضررين ، عامل خطر إضافي يؤدي للاصابة بسرطان الجلد". واضافت في دراستنا الحديثة لأكثر من 30.000 مريض يعانون من هذه الأورام ، لاحظنا بالفعل زيادة حادة في الأورام الميلانينية ، خاصة في المرضى الأصغر سنًا ، الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا.

    و تقول ان الفحوص الدورية المستمرة أساسية لتشخيص المرض في مراحله الاولي و منع تحوله لمرض خبيث.

    و قالت هذه الأنواع من سرطان الجلد هي الأكثر شيوعًا ، ولديها حالات متنامية ، وغالبًا ما تكون موضعية في مناطق الجسم الأكثر تعرضًا للشمس.

    من بين عوامل الخطر ، التعرض للأشعة فوق البنفسجية ، والعمر المتقدم والعلاجات المثبطة للمناعة المزمنة (مرضى زرع الأعضاء) ، وأمراض وراثية محددة.

    وفقًا لتقديرات (الرابطة الإيطالية لسجلات السرطان) ، على الرغم من الاهتمام الأكبر بالوقاية من الآثار الضارة للأشعة الشمسية ، فمنذ عام 1960 ، تم تسجيل زيادة سنوية في العالم من هذه الأورام ، في المتوسط أكثر من 5 ٪ .

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