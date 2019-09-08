شركة أدوية إيطالية من بين كبرى الشركات في السوق الروسي

أنسامد 8 سبتمبر / ايلول - لم تعد العلامات التجارية الايطالية الكبيرة عالية الجودة تقتصر على مجالات الأزياء والرفاهية فقط، إذ أن الجودة الإيطالية في روسيا تشمل مجال صناعة الأدوية أيضا، خاصة في مجالات أمراض القلب والبروستاتا ومرضى السكري.



وتستحوذ شركة Menarini الايطالية لصناعة الأدوية على حوالي 25% من حصة السوق في مجال العقاقير المضادة لمرض السكري، وتعتبر أكبر شركة أدوية إيطالية ولها فروع في 136 دولة حول العالم.



وبلغ حجم أرباح الشركة 3.6 مليار يورو، ويبلغ عدد موظفيها 18000 موظف، وتقع فروعها الرئيسية في فلورنسا وبرشلونة وسنغافورة وبرلين.



يدير فرع الشركة في برلين فروعا في 31 دولة في أوروبا الشرقية.



دخلت Menarini السوق الروسي في عام 1992. وبلغ حجم أرباح الشركة حاليا في السوق الروسي 320 ملايين يورو وتوظف 950 شخصا بها، بما في ذلك قسم المبيعات وموظفو قسم الإنتاج.



تم بناء أول مصنع إنتاج في روسيا حديثا، لكن العلامة التجارية معروفة جيدا بالفعل. يقول Attilio Sebastio، المدير المالي لفرع الشركة في برلين: تحتل Menarini المرتبة الثامنة من حيث حجم المبيعات من بين شركات الأدوية العالمية المتواجدة في روسيا.



