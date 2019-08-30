منظمة الصحة العالمية: مرض الحصبة يعود بقوة لأوروبا

أنسامد - 30 اغسطس / آب - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا تشهد ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بالحصبة، حيث عاد المرض إلى الانتشار في أربعة دول كان قد تم فيها القضاء عليه نهائيا.



واعتبرت أن أربعة دول وهي بريطانيا واليونان والتشيك وألبانيا لم تعد من البلدان التي تم فيها القضاء نهائيا على هذا المرض.



يستند تحليل المنظمة إلى بيانات عام 2018 المتعلقة بـ 53 بلدا أوروبيا. وفقا للنتائج، فإن ألبانيا وجمهورية التشيك واليونان والمملكة المتحدة لم تعد خالية من الحصبة.



سجلت حالات الاصابة بالحصبة في أوروبا من يناير إلى يونيو 2019 حوالي 90.000 حالة، أي ضعف عدد الحالات التي تم تسجيلها في نفس الفترة من 2018، ونصف حالات الاصابة تم تسجيلها في أوكرانيا ، تليها كازاخستان وجورجيا.



في عام 2017، توفي حوالي 110.000 شخص بسبب الحصبة في جميع أنحاء العالم، معظمهم من الأطفال دون سن الخامسة.



وقال جونتر بفاف، رئيس اللجنة الإقليمية للتحقق من القضاء على الحصبة : إذا لم يتم إقامة تغطية تحصين واسعة والحفاظ عليها، فإن البالغين والأطفال سيقاسون معاناة هم بغنى عنها، وسيكون الموت مصير البعض منهم.



