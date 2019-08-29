لقاح جديد لتجنب حساسية شعر القطط

انسامد - 29 اغسطس - اب - اكتشف العلماء نوع من اللقاح يمكن إعطاؤه مباشرة للقطط ليقضي على خطر الحساسية التي يتسبب فيها شعرهم ، وهي مشكلة تؤثر وفقًا لبعض التقديرات على 10٪ من سكان العالم. قامت الشركة السويسرية هايبو بيت بعمل الدراسة و نشرت نتائج الاختبارات الاولية علي القطط في مجلة الحساسية والمناعة السريرية.



ويوضح بيان الشركة أن سبب الحساسية يرجع الي بروتين موجود بشكل طبيعي في شعر الحر علي اي منها أية آثار جانبية كما تم تسجيل انخفاض انتاج المادة الميوانات ، يدعى فل دي وان.. وقد تم اختبار فعالية اللقاح الذي يحفز إنتاج الأجسام المضادة ضد هذا البروتين ، علي 54 قطة لم تظهسببة لحساسية الانسان.



يوضح جاري جينينغز ، الرئيس التنفيذي للشركة السويسرية "توضح بياناتنا أن اللقاح ينتج مستويات عالية من هذه الأجسام المضادة في اجسام القطط وأن هذه يمكن أن تقيد وتحبط المواد المسببة للحساسية التي تنتجها الحيوانات. و اكد ايضا "نحن نواصل دراسات التسجيل و ندير مناقشات مع المنظمين الأوروبيين والأمريكيين على أمل طرح هذا المنتج الضروري للسوق ".



تقول الجمعية الامريكية للحساسية ان الحساسية التي يسببها شعر القطط اكبر بضعفين من لربو لدى الأطفال. في الوقت الحالي لا توجد علاجات ، والعلاج الوحيد هو تجتلك الحساسية التي يسببها شعر الكلاب ، وهي واحدة من أهم مسببات انب الاتصال بالحيوانات.



