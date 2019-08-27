دراسة:وجود الشريك يقلل من الشعور بالالم

انسامد - 27 اغسطس - اب - تقول دراسة اجرتها كلية العلوم الصحية بجامعة هال النمساوية ان وجود الشريك يمكن أن يكون له تأثير مسكن علي شريكه في حالة تعرضه للالم. و تشرح الدراسة بان المقصود هنا ليس فقط أي صديق ، ولكن شريك الحياة.



وفقًا لدراسة التي أجرتاجتماعي حتى بدون اتصال لفظي أو جسدي في الوقت المحدد الذي تمر فيه المعاناة ومع ذلك يمكن أن تقلل من حجم الألم.ها جامعة جزر البليار علي 48 زوجا فائدة ان يحظى الشخص بدعم و قد اجري الاختبار علي الافراد مع اختبار كل مشارك إما بمفرده أو بحضور شريكه.



ثم أعطاهم الباحثون الأسبان والنمساويون استبيانًا لمحاولة فهم ما تصورهم للألم.. في رتبط تعاطف الشريك بشكل إيجابي مع تحمل الألم وارتبط عكسيا مع نفس التجربة المؤلمة في غياب الشريكوجود شركائهم ، أظهر الرجال والنساء درجات اعلي لتحمل الالم.. ا.



