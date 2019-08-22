السجائر تسبب مشاكل مع الشريك لـ 90٪ من غير المدخنين

انسامد - 22 اغسطس - اب - يعاني تسعة من كل عشرة أشخاص غير مدخنين إيطاليين من خلافات مع شريكهم بسبب عادة التدخين التي يمارسها هذا الأخير ، وتزعج السجائر نسبة مئوية مماثلة خاصة في حالة التدخين أثناء تناول الطعام.



جاء ذلك في تقرير بعنوان "عدم التدخين: الاستعداد للتغيير" بناءً على نتائج دراسة حول ظاهرة التدخين أجرتها شركة فيليب موريس الدولية. لا يزال وفقًا للدراسة ، التخلي عن استخدام السجائر والمنتجات المحتوية على النيكوتين هو الخيار الأفضل ، لكن مقارنةً بالاستمرار في التدخين ، فإن استخدام البدائل الخالية من الدخان قد يحسن من جودة العلاقات الشخصية.



بالنسبة للمدخنين السابقين الذين انتقلوا بالتأكيد إلى ادوات لا تصدر الدخان ، تتمتع الوجبات بطعم أفضل (84٪) ، وقد تحسنت حياتهم الاجتماعية (57٪) ، وعلاقاتهم مع العائلة والأصدقاء اصبحت أفضل (51) ٪).



فيما يتعلق بالجمهور الإيطالي ، يصور التقرير أولاً الرغبة في بذل مجهود أكبر للتخلي تماما عن تدخين السجائر وهو هدف يتقاسمه حوالي تسعة من كل عشرة من المجيبين الذين يقولون إن على الحكومة أن تستثمر الوقت والموارد في محاولة للحد من حالات التدخين. إذا وافق 87٪ من المجيبين على الحاجة إلى المزيد والمزيد من المعلومات الشفافة حول المنتجات التي لاينتج عنها الدخان .



