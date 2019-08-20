اليوم العالمي للبعوض و خطره علي البشرية

انسامد - 20 اغسطس - اب - يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للبعوض ..علي الرغم من انه من بين أصغر الكائنات لكنه إلى حد بعيد الأخطر على البشر ، حيث يقع عدة مئات الآلاف من الضحايا كل عام للامراض التي ينقلها البعوض. و قد تم تحديد هذا اليوم بمبادرة من المؤسسات والمنظمات غير الحكومية لمكافحة الملاريا و هو اليوم الذي اكتشف فيه السير رونالد روس من عام 1897 أن البعوض هو الذي ينقل الملاريا. فقط هذا المرض هو السبب الرئيسي الذي تسببه الحشرة ، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية تسببت في 435 ألف حالة وفاة و 215 مليون حالة في العالم ، تتركز في 11 دولة ، عشرة في أفريقيا بالإضافة إلى الهند. وفقًا لتقديرات الباحثين في المؤسسة ، في الواقع ، يقتل البعوض 725000 شخص سنويًا ، أكثر من الثعابين (50000) والكلاب (25000) .



من بين الأسلحة المختلفةالتي تقتل الانسان تمت اضافة البعوض مؤخرا الذي بالإضافة إلى الملاريا ينقل العشرات من الأمراض الأخرى ، من حمى الضنك إلى فيروس النيل الذي أصبح الآن متوطناً في إيطاليا أيضًا.



هناك عدد من التجارب العالمية جارية الان تعمل الان علي ادخال عينات عقيمة مع التغييرات في الحمض النووي أو من خلال الإشعاع أو التعرض للبكتيريا للسيطرة على السكان.



