انسامد - 14 اغسطس - اب - التلوث الجوي ، وخاصة تلوث الأوزون ، الذي ينمو بسبب تغير المناخ ، يسرع من تطور انتفاخ الرئة ، تمامًا مثل التدخين. ه توضح دراسة أجرتها جاملة العلمية "جامع" العلاقة بين التعرض الطويل الأجل لجميع ملوثات الهواء الرئيسية (وخاصة الأوزون) مع زيادة حالات انتفاخ الرئة ، وهي حالة يؤدي فيها تدمير أنسجة الرئة و تصل في بعض الحالات الي سماع صوت صفير صادر من الرئة والسعال وهذا يرفع مؤشرات خطر الموتعة واشنطن وجامعة كولومبيا وجامعة بوفالو نُشرت في المج. وقد وجد الباحثويًا لمدة 29 عامًا. تم إجراء التحليل لمدة 18 عامًا في ست مناطق حضرية بالولايات المتحدة ، بما في ذلك تلك الموجودة في شيكاغو ولوس أنجلوس ونيويوركن أن العيش لمدة 10 سنوات في المناطق التي يزيد فيها مستوى الأوزون البيئي عن 3 أجزاء لكل مليار يعادل تدخين علبة سجائر يوم.



قال جويل كوفمان ، أستاذ العامة بجامعة واشنطن.لقد فوجئنا برؤية مدى تأثير تلوث الهواء على مدى تقدم حالات انتفاخ الرئة ف مما يدعو الي خلق نفس ارتباط آثار تدخين السجائر ، والذي يعد إلي حد بعيد السبب الأكثر شيوعًا لانتفاخ الرئة"و الذي يؤدي للوفاة .علوم البيئة وعلم الأوبئة في الصحة العامة بكلية الصحة