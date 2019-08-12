دراسة: لا اضرار من استخدام الموبايل

انسامد - 12 اغسطس - اب - ذكر تقرير نشره معهد الصحة العالي الإيطالي مع عدة وكالات أخرى أنه لا يوجد دليل حتي الان على أن الاستخدام المطول للهواتف المحمولة يزيد من خطر الإصابة بالأورام الخبيثة أو الحميدة على مدى فترة 10 سنوات.



لكن التقرير أكد أيضًقصًا في البيانات حول "آثار الاستخدام طويل المدى للهواتف المحمولة التي بدأت خلال الطفولة".



ا أن هناك ن ابحاث اخري اثبتت ان الهواتف المحمولة تعمل بشكل رئيسي من خلال نقل الإشعاعات اللاسلكية مع الأقمار الصناعية، وإذا كانت هذه الإشعاعات عالية يكون لها تسبب العديد من المشاكل الصحية كالصداع وأورام الدماغ، وقد صنفت منظمة الصحة العالمية الإشعاع RFبأنه قد يكون مُسبباً لمرض السرطان للبشر؛ حيث يزيد احتمال الإصابة بالورم الدبقي الذي هو واحدٍ من أنواع سرطان الدماغ.



أثيراً حرارياً مما قد يسبب بارتفاع درجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى أن انخفاض مستوى الإشعاعات اللاسلكة الذي يصدر من الجوال قد ي