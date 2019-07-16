اختبار أول لقاح تم تحضيره بواسطة الذكاء الاصطناعي

انسامد - 16 يوليو - تموز - يتم حاليا اخضاع لقاح الأنفلونزا المصمم بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي للاختبار على البشر في الولايات المتحدة .



تم تطويره من قبل جامعة فلاندرز الأسترالية ، والتي تذكر في بيان كيف أنها المرة الأولى التي يصل فيها دواء تم تطويره بواسطة خوارزمية إلى التجارب البشرية.



يوضح الخبير نيكولاي بتروفسكي انها ليست المرة الأولى التي تساعد فيها أجهزة الكمبيوتر في تصميم العلاج ولكن في هذه الحالة ، تم تصميم اللقاح بأكمله بواسطة برنامج قائم على الذكاء الاصطناعي .



ثم يشرح أولاً ، عرضنا على البرنامج سلسلة من المركبات التي تنشط جهاز المناعة البشري وغيره من الأشخاص الذين لا يقومون بتنشيطه ، لجعله يميز بين دواء فعال واخر لا يعمل.. ثم قمنا بتطوير برنامج آخر يسمى "الكيميائي التخليقي" ، الذي أنتج آلاف المليارات من المركبات الكيميائية المختلفة والتي قمنا بتحليلها بعد ذلك للعثور على ما يمكن أن يكون عقاقير جيدة ".



بعد ذلك ، اجتاز أفضل المرشحين اختبارات ما قبل السريرية حتى الاختبار البشري ، والذي سيتم إجراؤه في المرحلة الأولى على 240 متطوعًا لمدة عام تقريبًا.



و يقول بتروفسكي في النهاية ان ما توصلنا اليه يمثل بداية حقبة جديدة حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا متزايدًا في تطوير العقاقير".



