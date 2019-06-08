جراحة جديدة تعيد استخدام الأيدي المصابة بشلل

أنسامد - 8 يونيو / حزيران - تعافى رجل يبلغ من العمر 52 عاما وكان مصابا بالشلل بسبب حادث سير من استخدام يديه بفضل الجراحة المبتكرة في مستشفى CTO في تورينو ، وهو جزء من مجمع سيتا ديلا سالوت (مدينة الصحة).



قال المستشفى يوم الجمعة إنه أجرى عملية "تجاوز العصب" لأول مرة في إيطاليا ، مضيفا أنه تمارس من قِبل حفنة من المراكز حول العالم.



يستلزم هذا الإجراء تجاوز الأضرار التي لحقت بالحبل الشوكي من خلال ربط الأعصاب السليمة بالأعصاب الأخرى التي لم تعد تستخدم.



هذا يجعل من الممكن رد فعل الأعصاب في مناطق العضلات التي قد تكون غير صالحة للاستخدام.



