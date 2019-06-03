نحو 20 في المائة من الايطاليين يدخنون

أنسامد - 3 يونيو/ حزيران - يبلغ عدد المدخنين في إيطاليا 11.6
مليون مدخن، أي أكثر من 20% من السكان، من بينهم 7.1 مليون رجل
و4.5 مليون امرأة.
ولا توجد أية مؤشرات على انخفاض المدخنين بشكل كبير في إيطاليا.
يفضل أكثر من 90% من المدخنين شراء السجائر التقليدية، على الرغم
من انتشار السجائر المصنوعة يدويا.
وكشف تقرير صدر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ أن أكثر من
نصف المدخنين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما يدخنون
بالفعل أكثر من 10 سجائر في اليوم وأكثر من 10% يدخنون أكثر من 20
سيجارة في اليوم.
يستهلك 25% من المدخنين أكثر من علبة سجائر في اليوم. ما يقرب من
نصف النساء يدخن ما بين 10 و 20 سيجارة في اليوم. كما يدخن 1.7%
السجائر الالكترونية.
ارتفع عدد المدخنين بشكل خاص في مناطق جنوب إيطاليا، حيث يتضاعف
عددهم مقارنة بالمدخنين الذين يعيشون في المناطق الوسطى والشمالية
(22.4% في الجنوب والجزر مقارنة بـ 12.1% في المناطق الوسطى و 14%
في الشمال).
ودعا رئيس معهد ماريو نيجري للبحوث الدوائية لتشديد قوانين مكافحة
التدخين وتوسيع الحظر الحالي على التدخين في الأماكن العامة
المغلقة وفي أماكن العمل العامة والخاصة.