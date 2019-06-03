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جمال و صحة - صحة
نحو 20 في المائة من الايطاليين يدخنون
    أنسامد - 3 يونيو/ حزيران - يبلغ عدد المدخنين في إيطاليا 11.6 مليون مدخن، أي أكثر من 20% من السكان، من بينهم 7.1 مليون رجل و4.5 مليون امرأة.

    ولا توجد أية مؤشرات على انخفاض المدخنين بشكل كبير في إيطاليا.

    يفضل أكثر من 90% من المدخنين شراء السجائر التقليدية، على الرغم من انتشار السجائر المصنوعة يدويا.

    وكشف تقرير صدر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ أن أكثر من نصف المدخنين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما يدخنون بالفعل أكثر من 10 سجائر في اليوم وأكثر من 10% يدخنون أكثر من 20 سيجارة في اليوم.

    يستهلك 25% من المدخنين أكثر من علبة سجائر في اليوم. ما يقرب من نصف النساء يدخن ما بين 10 و 20 سيجارة في اليوم. كما يدخن 1.7% السجائر الالكترونية.

    ارتفع عدد المدخنين بشكل خاص في مناطق جنوب إيطاليا، حيث يتضاعف عددهم مقارنة بالمدخنين الذين يعيشون في المناطق الوسطى والشمالية (22.4% في الجنوب والجزر مقارنة بـ 12.1% في المناطق الوسطى و 14% في الشمال).

    ودعا رئيس معهد ماريو نيجري للبحوث الدوائية لتشديد قوانين مكافحة التدخين وتوسيع الحظر الحالي على التدخين في الأماكن العامة المغلقة وفي أماكن العمل العامة والخاصة.

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