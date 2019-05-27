إيطاليا:الرعاية الطبية المنزلية أقل تكلفة من المستشفيات

انسامد - 27 مايو / ايار - كشف خبراء في المؤتمر الوطني للرعاية الطبية المنزلية الذي عقد في مدينة بيزا الايطالية أن تكلفة الرعاية الطبية المنزلية تبلغ ربع تكلفة الرعاية الطبية في المستشفيات، لكنها لا تزال تُستخدم على نطاق ضيق.



وصرح جينارو فولبي أن المؤتمر يهدف لالقاء الضوء على الرعاية المنزلية التي أصبحت ذات أهمية متزايدة للعائلات الإيطالية، موضحا أن تكلفتها تبلغ ربع تكلفة الرعاية في المستشفيات.



وتابع أن هدف المؤتمر هو تقييم هذه الخدمات الصحية التي تترواح تكلفتها بين 2% و3% من إجمالي النفقات الصحية، والتي أصبحت واسعة الانتشار، حيث لجأ إليها في عام 2016 حوالي مليون شخص في مختلف المناطق الإيطالية.



لقد تطورت الرعاية الطبية المنزلية من التدخلات البسيطة الأولية (على سبيل المثال أخذ عينة دم) إلى علاجات معقدة للغاية (حتى باستخدام الأجهزة التكنولوجية).



يقول رئيس مركز دراسات الرعاية المنزلية باولو دا كول إن الرعاية في المنزل اليوم يمكن أن تمثل بالفعل بديلا لتلك التي يتم الحصول عليها في المستشفى.



